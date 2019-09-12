Бариев об экологии Волги: «Сейчас река в катастрофическом состоянии»

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Экологическое состояние реки Волги в настоящее время — катастрофическое. Контролем над экологией волжского бассейна займется специальная межфракционная группа «Большая Волга», созданная парламентариями Госдумы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил депутат Государственной Думы от Татарстана, член комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Марат Бариев.

«Мы намерены всерьез заняться проблемами экологии Волги. Потому что этот вопрос затрагивает интересы всех приволжских регионов, где проживает порядка 60 млн человек — почти половина страны. Эту проблему надо решать, иначе река погибнет. На мой взгляд, уже сейчас она в катастрофическом состоянии», — подчеркнул Бариев.

Он добавил, что решением проблемы займется профильная группа «Большая Волга», в которую вошли парламентарии сразу нескольких думских фракций. Одна из первых задач группы — выяснить реальный ущерб, нанесенный Волге во время ее обмеления прошедшей весной.

«Мы вместе с Валентиной Терешковой и Ильдаром Гильмутдиновым внесли на обсуждение Госдумы (и получили ее одобрение) поручение Минэкологии и Федеральному агентству по водным ресурсам, чтобы они дали объяснения катастрофического обмеления Волги весной этого года. И выяснили, кто несет за это ответственность, а также каким в итоге оказался ущерб от такого сброса воды», — заключил Марат Бариев.

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