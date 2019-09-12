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Татар-информ

13 сентября 2019, 07:05

Политика

Президиум парламента утвердит дату проведения первого заседания Госсовета РТ нового созыва

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Политика

Президиум парламента утвердит дату проведения первого заседания Госсовета РТ нового созыва

Фото: Рамиль Гали/архив

На заседании президиума Госсовета РТ, которое пройдет сегодня, депутаты рассмотрят шесть вопросов.

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). В Казани сегодня состоится заседание президиума Государственного Совета Татарстана. Депутаты утвердят дату проведения первого заседания парламента республики шестого созыва.

По информации пресс-службы Госсовета РТ, всего в повестку дня заседания президиума внесено шесть вопросов. В частности, информацию об итогах выборов представит председатель Центральной избирательной комиссии РТ Мидхат Шагиахметов.

Будут также рассмотрены вопросы о созыве совещания представителей депутатов Госсовета РТ и о приглашенных на первое заседание парламента шестого созыва.

Кроме того, члены президиума определят вопросы, которые будут обсуждаться на заседании Госсовета РТ VI созыва.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что главу парламента Татарстана нового созыва выберут на первом заседании Госсовета.

«На партийной конференции татарстанской “Единой России” мы рассмотрим все кандидатуры, которые будут представлены на посты председателя, заместителей председателя, председателей комитетов Госсовета. В целом потом этот вопрос будет решать парламент республики голосованием на первом заседании Госсовета, которое мы планируем провести 20 сентября», – заявил глава парламента, секретарь регионального отделения единороссов Фарид Мухаметшин на пресс-конференции, которая прошла 10 сентября.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана шестого созыва состоялись 8 сентября. Партия «Единая Россия» набрала 72,4% голосов избирателей, КПРФ — 10,7%, «Справедливая Россия» — 3,96%, ЛДПР — 3,79%, «Коммунисты России» — 3,65%, «Партия пенсионеров» — 2,47%, «Партия Роста» — 1,82%.

В результате в парламенте нового созыва будут представлены партии «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Партия Роста» и один беспартийный депутат. 

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