Финальным аккордом «Культурной среды города» в Бугульме станет концерт «Краски осени»

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Концертной программой «Краски осени» 14 сентября завершится «Культурная среда города 2019» в парке культуры и отдыха города Бугульмы, пишет «Бугульминская газета».



В концерте примут участие вокальный ансамбль «Завалинка» зеленорощинского сельского Дома культуры, народный вокальный ансамбль «Сокольская курчаночка» и вокальный ансамбль «Любава» сокольского сельского Дома культуры.



Проект «Культурная среда города» начал свою работу в мае этого года. Участники художественной самодеятельности Централизованной районной клубной системы радовали бугульминцев своими концертными, развлекательными и тематическими программами.





Жители и гости города смогли принять участие в мастер-классах по изготовлению изделий декоративно-прикладного творчества, научиться танцевать в различных стилях и посмотреть под открытым небом лучшие картины отечественного кинематографа.

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