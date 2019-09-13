«Клиника Нуриевых» представила опыт лечения мужского бесплодия на форуме в Казани

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Сегодня в Казани проходит Казанский урологический форум, посвященный памяти заслуженного врача РФ и РТ Рината Харисовича Галеева. В работе форума принимают участие урологи Татарстана и других регионов ПФО. Подробный экскурс в проблематику мужского репродуктивного здоровья и практические достижения по лечению бесплодия у мужчин представили участникам форума ведущие специалисты казанской «Клиники Нуриевых».

Мужской фактор бесплодия, по разным оценкам, занимает от 30 до 50% всех случаев, когда возникает невозможность забеременеть. Современная медицина ушла далеко от простых решений, когда всем парам с бесплодием предлагается донорство спермы. Различные вспомогательные технологии помогают мужчинам становиться биологическими отцами своих собственных детей. Эти меры включают в себя хирургические манипуляции с использованием высокоточной техники, гормональную терапию и пересмотр подходов к диагностике.

«Благодаря новым статистическим исследованиям многие показатели, по которым диагностируют бесплодие у мужчин, требуют пересмотра. Лаборатории загружены анализами, которые не имеют ценности, а пациенты за это платят. Нужно вводить новые данные в клиническую практику, и мы этим занимаемся», – рассказал ИА «Татар-информ» генеральный директор «Клиники Нуриевых» Ильяс Нуриев.

Результативной показала себя хирургическая манипуляция микротезе, которая позволяет найти у мужчины единичные сперматозоиды – даже в тех случаях, когда с помощью обычной биопсии их не находят. Особую стратегию лечения специалисты «Клиники Нуриевых» предлагают мужчинам с редким гормональным диагнозом – гипогонадотропный гипогонадизм.

«Пациенты с этим диагнозом оказываются на перекрестке компетенций урологов и эндокринологов. Их не очень много – всего 1 случай на 200. В результате у урологов и эндокринологов масса своей работы, а эти мужчины остаются без должного внимания медицины. Поскольку наша клиника занимается именно бесплодием, в нашей практике накопился опыт, как работать в этой смежной области, и мы помогаем мужчинам стать биологическими отцами своих детей», – рассказал главный врач «Клиники Нуриевых» Наиль Нуриев.

«Клиника Нуриевых» – сеть центров репродуктивного здоровья. Основана в 2003 году братьями Ильясом и Наилем Нуриевыми. Специализируется на лечении бесплодия, женском и мужском здоровье. Отделения и филиалы расположены в Казани, Ижевске, Кирове и Набережных Челнах.

