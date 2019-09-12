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Татар-информ

13 сентября 2019, 04:24

Политика

94% избирателей проголосовали за Фарита Каримова на должность главы Вахитовского поселения

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Политика

94% избирателей проголосовали за Фарита Каримова на должность главы Вахитовского поселения

Фото: vuslon.ru

В Верхнеуслонском районе назначен новый глава Вахитовского поселения.

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). В Вахитовском сельском поселении Верхнеуслонского района назначен новый глава поселения. Им стал Фарит Каримов, который уже в течение года исполнял обязанности главы поселения и успел завоевать доверие местных жителей. Об этом пишет «Верхнеуслонская новь».

О высоком доверии к избранному руководителю поселения свидетельствуют и результаты выборов – 94% избирателей отдали за него свой голос.

Данная тема стала главной на заседании местного cовета, который прошел при участии главы района Марата Зиатдинова. Он отметил, что за время работы Фарит Рафаилович показал себя с хорошей стороны.

«Вижу, человек старается, способен решать местные проблемы, нашел общий язык с населением. Если в чем-то не уверен, не стесняется просить совета у коллег. Это хорошая черта характера», – подчеркнул глава района.



В поддержку Фарита Рафаиловича высказались местные депутаты Иршат Абдулхаков, Марат Идиятуллин, Асия Файзуллова, Рамиль Миннуллин. Каждый из них охарактеризовал Каримова, как человека порядочного, умеющего держать свое слово.

Тайным голосованием Фарит Каримов был единогласно избран главой Вахитовского поселения и отныне будет представлять электорат местных жителей в Совете района с полным правом голоса. «Спасибо вам за доверие. Постараюсь оправдать его и работать на благо развития нашего поселения и его жителей», – сказал Фарит Рафаилович, получая поздравления коллег.

 

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