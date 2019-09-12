Тетюшские работники культуры устроили «День подарков просто так», навестив пожилых людей

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Работники культуры Алабердинского сельского поселения Тетюшского района приняли участие в акции «День подарков просто так», которая проходит в рамках добровольческой акции «Осенняя неделя добра – эстафета добрых дел». Об этом сообщает пресс-служба Тетюшского района РТ.



Работники культуры Алсу Шагиахметова и Чулпан Нигматуллина посетили на дому пожилых людей с ограниченными возможностями, вручив им сладости к чаю.



По словам организаторов, эта акция позволяет ненадолго остановиться, взглянуть по-новому на свое окружение, увидеть, как светятся глаза и радуется душа от обычных слов, сказанных с теплотой.

Подарок, даже самый обычный, – это, прежде всего, знак внимания, доброе дело, которое делается бескорыстно. Пенсионеры были приятно удивлены и тронуты вниманием и заботой.

Специалисты социального приюта «Тетюшское сияние» провели мероприятие «Ветеран живет рядом». Сциальные работники, объединившись в группы по 2-3 человека, с привлечением волонтеров, убирали придомовую территорию и урожай на приусадебных участках пенсионеров: выкопали картошку, морковь и распределили на хранения.



Акция также прошла в рамках добровольческой акции «Осенняя неделя добра – эстафета добрых дел».



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