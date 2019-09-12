В Бугульме откроется персональная выставка ученика известного живописца из Автограда

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). 20 сентября в бугульминском литературно-мемориальном музее Ярослава Гашека состоится открытие персональной выставки картин Михаила Жуковского «Настроение». Об этом пишет «Бугульминская газета».

Михаил Жуковский – один из самых талантливых учеников челнинского живописца, члена союзов художников России и Татарстана, заслуженного работника культуры РТ Мадияра Хазиева.



Михаил Жуковский не имеет профессионального художественного образования и зарабатывает на жизнь малым бизнесом. Несмотря на это, мастер кисти уже привозил в Бугульму свои работы вместе с другими учениками Мадияра Хазиева.





За три с небольшим года Михаил создал около 150 полотен. Его педагог рассказывает о нем как о большом таланте, который находит необычные цветовые решения в творчестве.

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