В Нижнекамске в текущем сезоне из 36 дворов отремонтировано 29

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). В текущем сезоне в Нижнекамске продолжается программа по ремонту внутридворовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.
До конца строительного сезона строители отремонтируют 36 дворов, работы сейчас ведутся. Сегодня в порядок приведены уже 29 дворовых территорий. На эти цели из республиканского бюджета выделено 170 млн рублей.
Программа включает в себя комплексный ремонт – реконструкцию дорожного покрытия, также строители расширили проезжую часть, обустроили пешеходные дорожки, увеличили парковочные места в тех дворах, где это возможно, а также провели обустройство приподъездных площадок.
Программа реализуется с 2016 года. За это время отремонтировано 219 дворов.