(Казань, 12 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанский УНИКС продолжает успешную подготовку к новому сезону. Казанцы в шести контрольных матчах межсезонья одержали шесть побед. На этот раз над европейским грандом «Олимпиакосом».

По взаимной договоренности сторон встреча «Олимпиакос» — УНИКС была закрытой. Настолько, что афинский клуб, который базируется в портовом пригороде столицы Греции Пирее, даже о самом факте матча промолчал. Только казанцы в соцсетях сообщили, что УНИКС обыграл 12-кратного чемпиона Греции, трехкратного победителя Евролиги со счетом 67:62.

Таким образом УНИКС одержал уже шестую подряд победу в межсезонье. Следующую игровую практику казанцы получат на турнире в греческом городке Патры 14-15 сентября. Напомним, что главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис привычно готовит команду к сезону на своей родине в Греции.

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