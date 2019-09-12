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Татар-информ

12 сентября 2019, 21:01

Культура

В Казани откроется Галерея современного искусства Сверхмодерна и выставка «Знак символа»

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Культура

В Казани откроется Галерея современного искусства Сверхмодерна и выставка «Знак символа»

Фото: Предоставлено галереей

Выставка включает в себя объекты современного искусства, картины и перфоманс.

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ», Эльза Кузнецова). 14 сентября в Казани состоится открытие Галереи современного искусства Сверхмодерна. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала директор культурного заведения – Наталья Горелова.

По словам Натальи Вячеславовны, основатели галереи много ездили по России, посетили огромное количество выставок, экспозиций, общались с их владельцами и организаторами. Затем команда пришла к выводу, что настало время открыть в Казани творческое пространство, в котором люди смогут приобщиться к высокому искусству, а художники получить возможность выставлять осмысленные произведения.

«Цель открытия галереи – это развитие, помощь казанским художникам в продвижении их картин, а самая главная идея – это довести обычного обывателя до уровня до понимания элитарного искусства и объяснить, что оно подразумевает», – пояснила Наталья.



Также в новой галерее запланированы лекции по истории современного искусства, планируется серия кинопросмотров про художников, встречи с интересными личностями.

«Современное творчество расширяет мир, стирает границы, убирает тупики», – подчеркнула Наталья Вячеславовна, рассказав, что следующая, не менее интересная выставка будет называться «Мой учитель».

Галерею же откроет выставка Елены Ленгардт под названием «Знак символа». Елена является ученицей заслуженного деятеля искусств РТ Ильдара Файзуллина и более 13 лет через свои работы выражает не только эмоциональное состояние, но и метафорические смыслы. Художница проводила в музее М. Горького выставку современного искусства «Кто Я?», выставляла работы в галерее «Окно» в Казанской Ратуше и «Арт-галерее» на Казанской Ярмарке.

Художник в своей экспозиции «Знак символа» задается вопросом, какие символы определяют мировоззрение современного человека и его самого. Выставка включает в себя объекты современного искусства, картины и перфоманс.

Вход на открытие галереи свободный. Начало запланировано на четыре часа вечера. 14 и 15 сентября с четырех часов вечера каждый час художник будет проводить личную экскурсию.

 

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