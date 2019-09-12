Мухаметшин: Регулирование уровня воды в Куйбышевском водохранилище нужно согласовывать с регионами

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Вопрос регулирования уровня воды в Куйбышевском водохранилище необходимо согласовывать с регионами. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин сегодня на 57-м заседании Ассоциации законодателей ПФО в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Фарид Мухаметшин предложил от имени Совета законодателей ПФО обратиться к Правительству России, чтобы вопрос регулирования уровня воды в Волге находился под особым контролем, а соответствующие решения согласовывались с теми субъектами, через которые проходят водные пути.

Председатель Госсовета РТ подчеркнул, что значительное снижение уровня Волги летом привело к сложностям в сфере туризма и грузоперевозок.

«Это дело государственной важности. Мы, регионы, каждый по отдельности не можем заняться этим вопросом. Бизнес-структуры потеряли большое количество заказов на перевозку туристов, грузов, тем самым, понесли большие убытки», – сказал он.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин принял участие в 57-м заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа, которое прошло в Нижнем Новгороде.

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