Минприроды РФ и Рослесхоз приглашают татарстанцев принять участие в акции «Сохраним лес»

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Федеральное агентство лесного хозяйства приглашают принять участие в лесовосстановительной кампании «Сохраним лес», сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

Место посадки деревьев можно выбрать на сайте www.сохранимлес.рф и в приложении во Вконтакте.

«Эти интернет-ресурсы помогут узнать, где и когда в субъектах Российской Федерации пройдут мероприятия по восстановлению лесов», — говорится в сообщении. На сайте и в приложении представлены контакты представителей региональных органов управления лесным хозяйством, по которым можно получить информацию, как добраться до точки сбора волонтеров или самостоятельно доехать до места проведения акции. Также узнать о том, где и как принять участие в акции можно по единому бесплатному номеру 8-800-100-94-00.

Основной этап акции пройдет с 14 сентября по 31 октября. К кампании присоединились более 70 регионов страны. Всего планируется высадить около 30 млн сеянцев и саженцев.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане посадка деревьев пройдет с 5 по 12 октября в рамках природоохранной акции «Неделя леса — 2019».

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