Мухаметшин: Вопрос инфраструктуры на землях для многодетных семей важно довести до логического конца

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). В адрес татарстанской «Единой России» поступило более 8 тыс. обращений, 20% из которых касаются программы обеспечения жильем многодетных семей. Об этом заявил Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин сегодня на заседании Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов РФ ПФО, сообщает пресс-служба парламента республики.

Фарид Мухаметшин подчеркнул, что «выводы, которые были сделаны татарстанскими властями с этой избирательной кампании, заставляют серьезно задуматься».

«Эта была федеральная инициатива, направленная на благое дело. В Татарстане из 52 тыс. многодетных семей 46 тыс. получили земли. И на этом эпопея закончилась. Однако у большинства семей нет денег на то, чтобы провести необходимую инфраструктуру. Эту проблему, которая существует в каждом субъекте Российской Федерации, нужно решить и довести до логического завершения», – сказал глава парламента, предложив на одном из следующих заседаний ассоциации обсудить эту тему более детально.

Он привел в пример татарстанские города Альметьевск и Нижнекамск, где особо остро ощущается эта проблема. В частности, необходимо 77 млн рублей только на газоснабжение, еще 14 млн рублей – на водоснабжение.

Оценивая прошедшие выборы, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил, что всеми регионами проделана большая работа по их подготовке и проведению. Он напомнил, что 8 сентября завершился очередной избирательный цикл. Так, в Татарстане и Марий Эл обновился состав законодательных органов, а в Башкортостане и Оренбургской области избраны главы регионов.

«Прошедшая избирательная кампания продемонстрировала высокие требования избирателей к кандидатам в депутаты, их профессиональным и морально-этическим качествам. Несмотря на сложности в ходе избирательной кампании, выборы в регионах Приволжского федерального округа прошли на достойном уровне», – заключил полпред.

В Нижнем Новгороде состоялось 57-е заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа.

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