WORLDSKILLS - 2019

Светлана Белова

12 сентября 2019, 18:37

Происшествия

Источник в МВД: Стадион в Челнах не соответствует стандартам безопасности и масштабу заявленной игры

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Происшествия

Источник в МВД: Стадион в Челнах не соответствует стандартам безопасности и масштабу заявленной игры

Фото: Ильнар Тухбатов/архив

Для болельщиков «Спартака» на челнинском стадионе планируют выделить около 600 мест, тогда как фанатов от этой команды ожидается до четырех тысяч.

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Стадион в Набережных Челнах не соответствует стандартам безопасности и масштабу заявленной игры. Между тем, сотрудники МВД готовы обеспечить безопасность любого матча в Татарстане, где бы он не проводился. Об этом ИА «Татар-информ» заявил собственный источник в министерстве внутренних дел.

«Полицейские смогут обеспечить безопасность любого матча в любом городе – принципиальной разницы для работы сотрудников нет. Но стадион в Набережных Челнах не соответствует существующим стандартам безопасности и масштабу заявленной игры», – объяснил источник агентства.

К примеру, по словам источника, на стадионе Автограда не предусмотрено разделение потоков болельщиков.

«На болельщиков "Спартака" на челнинском стадионе планируют выделить около 600 мест, тогда как фанатов от этой команды ожидается порядка четырех тысяч», – добавил источник.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 25 сентября должна состояться игра «КАМАЗа» и «Спартака». Причем, болельщики ФК «КАМАЗ» просят руководство города и республики оказать содействие и провести матч в Автограде.

 

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