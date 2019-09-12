Фарид Мухаметшин предложил обратиться к Правительству РФ с инициативой развития речного транспорта

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин предложил обратиться к Правительству России с инициативой по увеличению перевозок грузов речным транспортом. Об этом глава парламента заявил сегодня на 57-м заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ ПФО в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Эти меры позволят загрузить существующие мощности и создать новые рабочие места», – сказал Фарид Мухаметшин полномочному представителю Президента РФ в ПФО Игорю Комарову, предложив обратиться к Правительству РФ, чтобы найти формы по увеличению перевозок речным транспортом.

Глава парламента заметил, что на территории Приволжского федерального округа расположена большая часть Волжско-Камского бассейна и работают два крупных судостроительных завода – в Татарстане и Нижегородской области. По его мнению, развитие речного транспорта позволит увеличить объемы грузоперевозок и пассажиропоток, что в значительной степени сможет разгрузить региональные и федеральные дороги.

Председатель Госсовета также рассказал о своем посещении Зеленодольского завода имени А.М. Горького, специалисты которого попросили татарстанских законодателей принять меры по стимулированию и увеличению заказов на корабли.

Озвученные инициативы поддержал координатор Ассоциации, председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин. «В ходе визита на судостроительное предприятие "Красное Сормово" мы убедились, что сухогрузы требуют обновления», – отметил он, заверив, что ранее подготовленные документы по данному вопросу будут доработаны и направлены в Правительство РФ.

До начала заседания парламентарии осмотрели судно на подводных крыльях «Валдай 45Р». Посетив завод «Красное Сормово», они ознакомились с ходом строительства круизного пассажирского судна «Мустай Карим».

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