Судебные приставы снесли незаконные ангары на Мамадышском тракте в Казани

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Судебные приставы снесли незаконные ангары для хранения мебели на Мамадышском тракте в Казани, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«Судебные приставы Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Республике Татарстан исполнили решение суда о сносе объектов ангарного типа на Мамадышском тракте. Советским районным судом Казани данные объекты признаны самовольными постройками», — рассказала Халимова.

Из-за того, что владелец не исполнил требования суда в установленный срок, снос произвели в принудительном порядке.

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