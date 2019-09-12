Дороги и свет: чего татарстанцы ждут от программы «Наш двор»

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Татарстанцы преимущественно ожидают от программы «Наш двор» улучшения освещения и подъездных путей на своих придомовых территориях, считает помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

«Ключевые запросы — это асфальтирование, освещение, а дальше начинается варьирование. Кто-то говорит о детских площадках, многие отмечают озеленение. Мы будем внимательно обрабатывать эти данные», — поделилась подробностями Фишман.

Напомним, что сегодня в столице Татарстана началась обработка анкет по республиканской программе «Наш двор», заполненных жителями РТ и собранных в Единый день голосования 8 сентября. В течение октября 40 волонтеров будут анализировать предложения и приоритеты граждан и заносить данные в базу через специальное мобильное приложение.

Также татарстанцы могут оставить свои предложения по программе на сайте. Однако некоторые жители республики рассказывают о своих проблемах и делятся идеями в письменной форме, рассказала Фишман-Бекмамбетова.

«Это делают люди, у которых действительно наболело. Я обязательно вот эти, например, три письма из Чистополя, проведу через электронный документооборот, отсканирую, запрошу разъяснения от администрации, будем смотреть, чтобы принять решение», — сказала Наталья Фишман, показывая несколько писем от жителей республики.

Президент РТ Рустам Минниханов объявил о старте новой республиканской программы «Наш двор» 20 августа. А ранее с инициативой о реализации программы вышла татарстанская «Единая Россия». В рамках программы «Наш двор» за три года в Татарстане отремонтируют и благоустроят все дворовые пространства многоквартирных домов.

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