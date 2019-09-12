В Елабуге открыли памятную доску в честь сестры Марины Цветаевой, – писательницы и художницы

(Елабуга, 12 сентября, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Елабуге состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь писательницы, переводчицы и художницы Анастасии Цветаевой. Мероприятие приурочили к 125-летию со дня ее рождения. Памятная доска появилась на здании бывшей гостиницы «Елабуга», где она останавливалась в октябре 1960 года — тогда Анастасия Цветаева приезжала в Елабугу, чтобы отыскать могилу сестры — Марины Цветаевой.

На торжестве собрались почитатели творчества Цветаевой, участвовала заместитель главы района Зульфия Сунгатуллина, а также приехала внучка Анастасии Ивановны — Ольга Трухачева. От имени всех родственников она поблагодарила елабужан за такое особое отношение к ее семье.

«Так получилось, что в 1966 году на Ваганьковском кладбище рядом с могилами наших предков похоронили татарского поэта Ахмета Ерекеева, хотя бабушка берегла это место для себя. Тогда она мне сказала, что татарская земля приняла Марину, а место на Ваганьково досталась татарскому поэту. Это очень символично. Теперь наша семья ухаживает и за его могилой», — поделилась на открытии Ольга Трухачева.

По словам генерального директора Елабужского музея-заповедника Гульзада Руденко, именно с приезда Анастасии Цветаевой начинается отсчет изучения творчества Марины Ивановны.

Своими воспоминаниями от встречи с Анастасией Цветаевой поделился и главный редактор журнала «Аргамак» Николай Алешков. С писательницей он познакомился, когда был студентом. «Меня удивила ее простота, как просто и доверительно она общалась с нами, с какими-то студентами из Набережных Челнов. Нас было трое, и вот один мой друг вытащил из своей сумки маринованные огурцы и шерстяные носки и передал их со словами: "Анастасия Ивановна, мы знаем, что вы прошли много испытаний, пусть носки, связанные моей мамой, вас согреют". Анастасия Ивановна очень растрогалась тогда и со слезами взяла эти вещи», — рассказал Николай Алешков.

Анастасия Цветаева прожила в Елабуге всего неделю. После сложных поисков она установила на Петропавловском кладбище крест на предполагаемом месте захоронения у южной стены. Впоследствии указанное Анастасией Ивановной место по решению Союза писателей Татарстана стала официальной могилой Марины Цветаевой.

После открытия памятной доски состоялось возложение цветов к могиле Марины Цветаевой. По традиции, здесь вновь звучали ее стихи.

Сегодня же Ольга Трухачева поделилась детскими воспоминаниями о своей бабушке. Умерла Анастасия Цветаева в возрасте 98 лет. Она много лет жила в ссылках, а на допросах, по словам внучки, вместо молитвы читала про себя стихи сестры Марины Цветаевой.

Юбилейные мероприятия, посвященные 125-летию Анастасии Ивановны, продолжаются. Сегодня в Библиотеке серебряного века с участием Ольги Трухачевой прошел вечер воспоминаний, а также состоялась презентация книги Цветаевой-младшей «Последнее о Марине. Елабуга».

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