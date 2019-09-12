В Казани откроется бесплатная школа программирования «Школа 21»

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). В Казани откроется «Школа 21», которая готовит программистов мирового уровня. Об этом сообщает отдел по работе с пресс-службами и связям с общественностью Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

«ʺШкола 21ʺ — уникальная образовательная инициатива, которая дает возможность получить бесплатное образование в сфере программирования», — говорится в сообщении.

В «Школе 21» нет расписания, учителей, лекций и оценок, студенты сами выбирают учебный график. Поступление сюда не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия диплома.

Отбор кандидатов состоит из трех этапов: онлайн-игра, видеоинтервью и четырехнедельный «бассейн» — отборочный интенсив по программированию, который проходит в учебных кластерах. По итогам отбора, который пройдет в два потока, возможность бесплатного обучения ИТ-технологиям по инновационной методике получит более 250 участников. Также участникам предоставят общежитие.

«Казань традиционно привлекает лучшие современные практики во всех ключевых областях, и образование, безусловно, не является исключением. Уже осенью мы начнем отборы на зимние „бассейны“ в здании ʺШколы 21ʺ на Спартаковской улице, которое будет отвечать самым высоким техническим требованиям. Появление здесь филиала ʺШколы 21ʺ с общежитием позволит получить востребованную профессию не только жителям Казани», — отметила директор «Школы 21» Светлана Инфимовская.

Бесплатная школа программирования «Школа 21» была открыта в Москве осенью 2018 года.

Единственное ограничение при приеме студентов — возраст старше 18 лет. Обучение длится от 1,5 до 3,5 лет.

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