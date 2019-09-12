В Набережных Челнах почтут память легендарного челнинца Леонида Штейнберга концертом

(Набережные Челны, 12 сентября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах почтут память легендарного челнинца Леонида Штенберга концертом, сообщает Управление культуры исполкома Автограда.

Концерт пройдет в Органном зале 13 сентября — в день рождения почетного гражданина, первопроходца, известного челнинского предпринимателя, основателя Ассоциации грузоперевозчиков РТ Леонида Штейнберга, который ушел из жизни на 73-м году жизни в июне 2019 года после продолжительной болезни.

В программе вечера — выступление камерного оркестра Игоря Лермана, органистки, лауреата международных конкурсов Эльмиры Ахметовой и певицы Людмилы Филипповой (сопрано).

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что похороны Леонида Штейнберга собрали в Автограде более тысячи человек.

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