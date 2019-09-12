(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Пожарные в Татарстане спасли от взрыва гараж, вытащив из него газовые баллоны, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в полдень в МЧС поступило сообщение о том, что в селе Старое Дрожжаное на площади 120 квадратных метров загорелся гараж. На место отправились пожарные ПСЧ № 114», — рассказали в МЧС.

Хозяин дома рассказал огнеборцам, что в горящем сарае находятся газовые баллоны. Создалась угроза взрыва и распространения огня на стоящие поблизости дома.

В итоге, пока одно звено занималось тушением и защитой близлежащих строений, другое проникло в гараж и эвакуировало оттуда три баллона с пропаном и один с кислородом.

Пожар потушили в течение десяти минут. Огонь уничтожил кровлю, стены гаража обгорели с внутренней стороны.

По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрического оборудования.

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