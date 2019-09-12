Казань примет первый Центрально-Восточный конгресс по интеллектуальным транспортным системам

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). 21 — 24 сентября 2020 года в Казани пройдет Первый центрально-восточный конгресс по интеллектуальным транспортным системам (ИТС), организатором которого является Ассоциация ERTICO ITS Europe. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

«Это новое и масштабное в истории Ассоциации ERTICO мероприятие, направленное на развитие ИТС в России, странах СНГ, Среднего Востока, странах Европы и Азии. Отраслевое событие подобного уровня и значения впервые пройдет на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что конгресс представит мировую платформу для презентации решений в области ИТС для обеспечения эффективной, экологически безопасной и доступной мобильности.

На мероприятии будут представлены следующие тематические направления: управление транспортным движением, общественный транспорт, законодательство в области организации транспортного движения, большие данные, исследования и разработки, инновации, беспилотники, спутники, ИТС и окружающая среда, мобильные приложения, подготовка кадров в области ИТС.

В конгрессе примут участие 1500 зарубежных и российских делегатов, 200 экспонентов, 3 тыс. посетителей-профессионалов, 100 представителей мировых и российских СМИ.

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