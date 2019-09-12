Обещал жениться, а оставил без денег: в Татарстане стартовал процесс по делу о вымогательстве

(Лаишево, 12 сентября, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Лаишевский районный суд РТ начал рассматривать дело 33-летнего Александра Колсанова, которого обвиняют в вымогательстве денег у пользователей сайта знакомств.

Как следует из материалов дела, все жертвы Колсанова – женщины, общая сумма, которую он получил от них, – почти четыре миллиона рублей. Одна из обманутых, преподаватель казанского вуза, лишилась квартиры. Все полученные от женщин деньги ловелас тратил на азартные игры.

Колсанова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и вымогательстве. В суде сегодня он вел себя агрессивно и просил удалить журналистов из зала суда.

«Пока они не уберут всю свою технику, я ничего не буду говорить», – заявил обвиняемый.

Однако на небольшой диалог согласился его адвокат.

«Мой подзащитный не признает вину ни по одному из представленных ему эпизодов. Всего в деле числится трое потерпевших, которые уже подали гражданские иски о возмещении материального вреда», – рассказал защитник.

В суде выяснилось, что Колсанов был уже судим за разбой в 2012 году. Выйдя на свободу, он зарегистрировался на сайте знакомств и начал подыскивать там женщин.

По версии следствия, первой жертвой мужчины стала 30-летняя преподаватель казанского вуза. Колсанов представился ей чужим именем и рассказал, что находится в колонии. Чтобы якобы решить вопрос об условно-досрочном освобождении, он попросил у нее в долг сначала десять тысяч рублей, потом еще тридцать тысяч. Полученные деньги мужчина сразу же перевел на игровой счет.

Потом он начал требовать новые суммы у своей знакомой, а когда женщина отказала, Колсанов начал угрожать, что выложит ее интимные фото и видео на всеобщее обозрение. Испуганная женщина передала ему данные карты, после чего он зашел на сайт банка и несколькими операциями перевел на свой счет 2,8 млн рублей.

По такой же схеме он действовал и в двух других случаях – сначала его новые знакомые сами перечисляли ему деньги, позже он требовал реквизиты их банковских карт. Так он похитил еще почти 800 тысяч рублей.

Сегодня рассмотрение дела началось с ходатайства прокурора о продлении ареста. В СИЗО Александра Колсанов находился с момента задержания – с декабря 2018 года. Судья рассмотрела вопрос и продлила ему меру пресечения еще на три месяца.

Так как на процесс не явились потерпевшие, было принято отложить рассмотрение дела на две недели.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что первый заместитель начальника ГСУ МВД по РТ Марина Фролова рассказала, что преподаватель вуза из Казани заложила квартиру и отдала 2,8 млн рублей брачному аферисту, чтобы ее интимные фото не попали в Интернет.

«32-летний житель Казани, многократно судимый за разбои и грабежи, во время очередного пребывания в местах лишения свободы знакомился с молодыми женщинами через Интернет. Общение очень скоро сводилось к интиму, каждой женщине он обещал жениться, и, с его слов, это все можно было бы ускорить передачей денег определенным людям», – рассказывает Марина Фролова.

По словам замначальника, все преступления мужчина совершил с июня по ноябрь прошлого года. К слову, мошенник оказался женат. Его супруга даже не подозревала о его виртуальных похождениях. Все заработанные незаконным путем деньги он тратил на азартные игры, добавила Фролова.

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