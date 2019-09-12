В авариях на дорогах Татарстана с начала года травмы получили 393 ребенка

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). С начала года в авариях на дорогах Татарстана различные травмы получили 393 ребенка. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель начальника УГИБДД МВД по РТ Дамир Бикмухаметов.

«За восемь месяцев 2019 года зарегистрировано 374 ДТП с участием детей, в которых 11 несовершеннолетних погибли. 393 ребенка получили травмы различной степени тяжести. Из одиннадцати погибших детей восемь были пассажирами, двое – велосипедистами, один – пешеходом», – констатировал Бикмухаметов.

Чтобы привлечь внимание детей и взрослых к вопросу безопасности на дорогах, в Татарстане в шестой раз запустили конкурс информационно-социальных видеороликов «Ребенок в мире прав».

«Главной целью и задачей Госавтоинспекции является охрана жизни и здоровья населения, в том числе детей. Защитить жизнь и здоровье ребенка возможно только совместными усилиями всех министерств, ведомств, организаций и граждан. Участие детей в профилактике дорожно-транспортного травматизма необходимо. Мы надеемся, что участники конкурса будут активно раскрывать проблему безопасности на дорогах», – предположил заместитель начальника УГИБДД МВД по РТ.





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