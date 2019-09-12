Андрей Макаревич: Аксенов дал мне путевку в литературу

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Василий Аксенов повлиял на творчество Андрея Макаревича и стал для него проводником в мир литературы. Такое мнение музыкант, художник, писатель высказал в ходе творческой встречи на «Аксенов-фесте».

«Начнем с того, что он вообще дал мне путевку в литературу. Нас познакомил Михаил Генделев (один из основателей фестиваля), и я дико робел, когда сидел в этой компании, осознавая свою ничтожность», — рассказал Макаревич.

Он также добавил, что подарил Аксенову книгу, которая произвела на него большое впечатление. Писатель высказал много комплиментов автору.

«Аксенов наговорил массу приятных слов относительно стиля и манеры изложения. И меня это так покорило, у меня выросли крылья за спиной. В нужный момент это очень важные штуки», — подчеркнул спикер.

Макаревич также рассказал, что просил у Аксенова совета, когда возникали проблемы с изложением текста.

«Я ему жаловался по поводу того, что, когда пишу какую-то стилистику или описываю события, делаю это свободно в песнях, а вот на бумаге — нет. Он мне сказал: «А ты начни с правдивой истории, а потом начни с выдумки», — поделился воспоминаниями музыкант.

Также Андрей Макаревич представил казанцам свою новую книгу «Остраконы» и прочитал отрывки из сборника.

«Остракон — это экологический термин, древняя керамическая табличка времен Вавилона, древнего Израиля, на которой писался краткий, как правило, исторический или философский термин. Поскольку табличка была небольшая, то туда помещалась в основном одна фраза», — рассказал автор.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.