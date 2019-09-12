Главный казый Татарстана прогнозирует рост молящихся в связи переходом на 4-дневную рабочую неделю

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ», Рамис Латыпов). Главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев предположил, что в случае перехода на 4-дневную рабочую неделю количество посещающих пятничную молитву, обязательную для мусульман, станет немного больше. Об этом он заявил журналисту ИА «Татар-информ».

«Очень хорошо, если пятница станет выходным днем. Посещающих пятничную молитву станет больше. Если пятница и суббота станут выходными, это очень хорошо», — сказал главный казый.

Вчера Премьер-министр Дмитрий Медведев на Международной конференции труда предположил, что в будущем рабочая неделя может стать четырехдневной. Премьер-министр это объяснил сокращением рабочих мест в связи с технологическим процессом.

В то же время главный казый напомнил, что есть и обратная сторона медали. По его мнению, даже если рабочая неделя станет четырехдневной, это коснется немногих. «В сельской местности и так выходных нет, им без разницы — что 4-дневная рабочая неделя, что пятидневка. Кого может коснуться четырехдневная рабочая неделя? Магазины, школы, транспорт не перейдут не четырехдневку. Если никто не станет отдыхать, я не думаю, что результат будет заметным», — сказал он.

По мнению Джалиля хазрата, это новшество в первую очередь коснется тех, кто работает в государственных учреждениях, он их назвал одним словом — «чиновники». «Это коснется только чиновников, а их всего сколько? У кого-то из чиновников, конечно, будет возможность ходить на пятничную молитву, если воспользуются этой возможностью, очень хорошо», — сказал он.

Казый подытожил — кто хочет молиться, тот находит возможности. «Ссылаясь на Конституцию, и сейчас можно договориться с руководством и ходить на пятничную молитву», — сказал Джалиль хазрат.

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