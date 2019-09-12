Мастер-класс по синхронному плаванию Покровской собрал для Фонда Анжелы Вавиловой 100 тыс. рублей

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Сегодня на базе казанского Дворца водных видов спорта прошел благотворительный мастер-класс заслуженного тренера России, главного тренера сборной команды России по синхронному плаванию Татьяны Покровской. В тренировке приняли участие более 400 юных синхронистов Татарстана и Удмуртии.

Перед открытием мастер-класса Татьяна Покровская объяснила, почему она сразу согласилась провести благотворительное занятие. «Когда я узнала, что деньги пойдут в фонд помощи детям, больным лейкемией, сразу согласилась. Это и моя личная жизненная трагедия. У меня погибла внучка от этой болезни. Мы должны всем миром бороться с этим злом. И если я смогу внести хоть малую лепту в это дело, это уже здорово», — объяснила Покровская.

Также о мастер-классе рассказала депутат Государственной Думы РФ, глава попечительского совета Федерации синхронного плавания Ольга Павлова.

«Россия всегда славилась своими традициями благотворительности и меценатства. Конечно, онкология — это чума нашего века. В борьбе с ней выделяются большие средства, проводятся профилактические мероприятия. Но борьба с онкологическими заболеваниями имеет различные формы. В том числе и благотворительные акции. И вот сегодня мастер-класс великого тренера Татьяны Покровской призван внести свой вклад в эту борьбу», — сказала Павлова.

Она пояснила, что после занятия все участники получат футболки и браслеты, а желающие смогут положить в специальный в бокс деньги, которые в дальнейшем передадут Благотворительному фонду помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой, для постройки второй очереди хосписа.

После построения участники мастер-класса сделали общую фотографию. Далее начались занятия, на которых Татьяна Покровская подробно разобрала основы техники синхронного плавания. Также были проработаны упражнения на координацию и синхронность выполнения элементов.

По итогам мастер-класса в Благотворительный фонд имени Анжелы Вавиловой были переданы 119 839 рублей.

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