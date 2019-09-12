«Чистые игры» и три тонны отходов: жители Набережных Челнов посоревнуются в уборке мусора

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). «Чистые игры» будут организованы для жителей Набережных Челнов. Два масштабных экологических квеста с призами и подарками приурочены к Всемирному дню чистоты, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Мероприятия пройдут 14 и 21 сентября. За два часа участникам предстоит посоревноваться в количестве собранных раздельно отходов, разгадывая загадки. За набранный объем отходов начисляются баллы, необычные находки также вознаграждаются бонусами», — сказано в сообщении.

«Чистые игры» для студентов и школьников пройдут 14 сентября на набережной им. Ф. Табеева. «Чистые Игры» для всей семьи будут организованы 21 сентября в Новом городе. Участниками прошлогодних квестов стали более 100 человек, которые собрали более 3 тонн отходов. Собранный мусор был передан на переработку.



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