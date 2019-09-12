В Татарстане для программы «Наш двор» разработают до 15 типов благоустройства придомовых территорий

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Для республиканской программы «Наш двор» планируют создать 12-15 типовых планов для обновления придомовых территорий. Для разных видов застройки и запущенности дворов предусмотрят разные виды «конструктора», рассказала помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

«Мы хотели бы создать „конструктор“, сейчас мы анализируем дворы по типам (у нас же есть типовая застройка, есть серийные дома), вырабатываем подходы, как мы работаем с дворами той или иной конфигурации, вырабатываем для них конструктор элементов. Я думаю, что будет порядка 12-15 типов двора», — пояснила она.

Типовые варианты позволят ускорить процесс благоустройства дворов РТ, не разрабатывать отдельный проект для каждого участка с нуля. Однако отступления от «конструктора» возможны и будут зависеть от пожеланий жителей.

«Мы будем проводить встречи в каждом дворе, обсуждать с людьми и на основании коллективного решения собственников двигаться с проектными работами», — сказала Фишман-Бекмамбетова.

Первые встречи начнутся в ближайшие несколько недель и будут проводиться параллельно с анализом анкет с пожеланиями татарстанцев относительно программы «Наш двор», заверила она.

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