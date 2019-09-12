В поддержку больных раком людей сегодня в центре Казани зажгут бумажные фонарики

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Сегодня в Казани пройдет акция #ЗажгиНочь, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Марш неравнодушных начнется на Кремлевской набережной сегодня в 19.30. Таким образом организаторы привлекают внимание и поддерживают тех, кто столкнулся со страшным диагнозом — рак.

Участникам мероприятия выдадут бумажные фонарики трех цветов. Золотые получат те, кто потерял близких и друзей, которые не смогли излечиться. Белые выдадут тем, кто сейчас лечится от рака. Красные — тем, кто находится рядом и помогает онкологическим пациентам — родственникам, друзьям, медикам.

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