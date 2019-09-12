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Динара Прокопьева

12 сентября 2019, 16:20

Общество

По программе «Наш двор» будут создавать тротуары перед подъездами для безопасности жильцов

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Общество

По программе «Наш двор» будут создавать тротуары перед подъездами для безопасности жильцов

Фото: Рамиль Гали

Наталия Фишман-Бекмамбетова отметила, что меньше половины многоквартирных домов в Татарстане имеют пешеходные дорожки с бордюрами.

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В рамках республиканской программы «Наш двор» рядом с многоквартирными домами будут создавать тротуары для безопасности жителей Татарстана. Об этом рассказала помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

«Самое важное, что мы приняли решение: везде, где мы можем добавить тротуары, будем это делать. У нас 54% домов в Татарстане не имеют тротуаров перед подъездами. Везде, где можно добавить тротуар, чтобы обеспечить эту зону безопасности, мы будем это делать», — сказала Фишман-Бекмамбетова. 

Программу по благоустройству дворов она назвала капитализацией частной собственности. Такая практика для России — большая редкость, отметила помощник Президента РТ.

«Вообще в принципе никто этого не делает, кроме, может быть, Москвы. Никто государственные деньги в коллективную собственность жильцов многоквартирных домов не вкладывает. По сути, мы вкладываемся в частную собственность», — подчеркнула она.

Ранее подобную мысль озвучил депутат Госдумы от РТ Айрат Фаррахов: «Данная программа — это капитализация жилья граждан».

«Наш двор» — это республиканская программа благоустройства с общим финансированием в 50 млрд рублей на три года. Сегодня на «Казанской ярмарке» началась обработка анкет с пожеланиями по улучшению дворов, которые были заполнены жителями Татарстана и собраны в Единый день голосования 8 сентября.

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