Волонтеры движения «Том Сойер Фест» начали работы по покраске дома Богородского

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Вчера, 11 сентября, волонтеры казанского фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» начали работы по покраске дома Богородского по ул. Волкова, 42. Объект станет последним отреставрированным историческим строением в этом сезоне, сообщают организаторы.

Дом Богородского – объект культурного наследия регионального значения. Волонтеры заранее подготовили дом к покрасочным работам: его стены очистили от пыли, обработали грунтовкой, восстановили утраченные и сгнившие элементы. Во всех квартирах будут поставлены новые, соответствующие историческому облику, деревянные окна с запорными элементами и оригинальными кремонами.

«Наши прорабы вырезают каждый элемент вручную, чтобы все соответствовало оригинальному виду», - отметил координатор казанского фестиваля Дмитрий Полосин.

Восстановительные и реставрационные работы проводит ООО «Реставратор» по проекту ООО «ТСНРУ», а волонтеры помогают профессионалам.

Стоит отметить, что 21 сентября в Казани планируется торжественное закрытие фестиваля. На празднике казанцы могут провести мастер-классы или выступить с творческими номерами. Предложения можно оставлять в официальном сообществе «Том Сойер Феста».

«Том Сойер Фест» — фестиваль, в рамках которого активисты и волонтеры ремонтируют ценные объекты городской застройки. В Казани мероприятие стартовало в 2016 году. Тогда активисты отремонтировали три деревянных дома в центре города, приняло участие 125 волонтёров. В 2017 году число участников превысило 150 человек, было обновлено 4 дома, а в 2018 - еще 5 домов, итого казанский «Том Сойер Фест» силами неравнодушных горожан обновил 12 домов в центре Казани. В летний сезон 2019 года обновление провели в трех жилых домах в центре города.



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