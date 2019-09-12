Ассоциация АТП: Автобус в Казани не горел, из-за бракованной турбины потекло и задымилось масло

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков прокомментировал видео, на котором якобы запечатлен горящий на Бутлерова пассажирский автобус.

«В начале сентября этому автобусу поставили новую турбину. Видимо, с браком завода-производителя. В итоге у автобуса начало подтекать масло, из-за чего образовался черный дым», — рассказал Сергей Темляков.

Он отметил, что на место отправилась техническая бригада, которая займется заменой турбины, и вскоре автобус вновь выйдет на линию.

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