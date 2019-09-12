Прокуратура поймала «Державу» в Нижнекамске на неуплате 13 млн рублей налогов

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Главу строительной фирмы будут судить в Нижнекамске за уклонение от уплаты 13 млн рублей налогов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«По версии следствия, в течение года предприниматель указывал ложные сведения в налоговой декларации о вычетах, якобы полагающихся за расходы при расчете с контрагентами за работы, которые на самом деле выполнены не были», — рассказал Галиев.

По данному факту в отношении 40-летнего директора ООО «Держава» возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Дело будет передано на рассмотрение в Нижнекамский суд.

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