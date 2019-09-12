Волонтерский штаб и специальное приложение: в Казани стартовала обработка анкет «Наш двор»

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В столице Татарстана началась обработка анкет по республиканской программе «Наш двор», заполненных жителями РТ и собранных в Единый день голосования 8 сентября. До ноября 40 волонтеров будут через специальное мобильное приложение создавать базу приоритетов и пожеланий граждан, рассказала помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

«У них есть специальная программа, в рамках которой они заполняют [поля] в соответствии с анкетами. Плюс сейчас разрабатывают, как они будут фиксировать специальные пожелания и записи, которые люди делали прямо на анкетах. Ребят будет 40 человек, будем надеяться, что к ноябрю они закончат», — сообщила она.

Штаб для анализа анкет организовали в специальном павильоне на территории «Казанской ярмарки». Некоторые жители республики стали добровольцами, чтобы помочь программе «Наш двор».

«Я присоединилась к проекту как волонтер, потому что мне было интересно, чтобы расширить свой кругозор, больше общаться с людьми. Здесь уютно, а мобильное приложение, куда мы заносим данные анкет, устроено очень удобно», — отметила волонтер – студентка КНИТУ-КАИ Евгения Николаева.

Сегодня до конца дня все коробки с заполненными анкетами закончат свозить в волонтерский штаб со всего Татарстана. Напомним, что участие в анкетировании приняли 14 городов РТ и четыре татарстанских поселка. Волонтеры раздавали бланки жителям со 2 по 6 сентября, а затем татарстанцы сдали заполненные анкеты на избирательных участках на выборах депутатов Госсовета РТ. После анализа всех анкет начнется проектная работа, рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Айназ Ярмиев.

«Результаты будут вывешены на сайте. Мы поймем результаты анкетирования, дальше на основе них будут организованы проектные работы, мы будем понимать, какие виды работ люди просят, как правильно это сформировать», — поделился планами Ярмиев.

Напомним, что республиканская программа по благоустройству «Наш двор» рассчитана на три года и стартует в 2020 году, а общая сумма финансирования проекта — 50 млрд рублей.

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