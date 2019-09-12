(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Крупный пожар этим утром охватил в Казани два жилых дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«В четыре утра на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на улице Кооперативной случился пожар. Пламя охватило два дома и дворовые постройки, а также перекинулось на крышу бани на третьем участке», — рассказали в МЧС.

В течение двадцати минут огнеборцы взяли пламя под контроль, чтобы предотвратить его дальнейшее распространение. Еще спустя двадцать минут пожар был полностью потушен.

Площадь горения составила 150 квадратных метров. Никто не пострадал. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.