Главный нарколог Татарстана: В республике наблюдается снижение заболеваемости алкоголизмом

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Потребление алкоголя на долю населения в Татарстане в течение 3 — 5 лет стало меньше. Об этом сообщил главный нарколог Республики Татарстан Резеда Хаева в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ».

«В Татарстане последние 3 — 5 лет наблюдается снижение заболеваемости алкоголизмом и числа лиц, стоящих на учете, в том числе среди несовершеннолетних. У нас в Татарстане обстановка благополучная. Большая профилактическая работа проводится с различными ведомствами и органами по профилактике негативных факторов, влияющих на молодежь», — отметила Резеда Хаева.

Она уточнила, что молодежь сейчас меньше пьет и выбирает трезвый образ жизни, возможность смотреть на мир без психоактивных веществ. Статистика говорит о том, что потребление алкоголя на долю населения стало меньше, добавила Хаева.

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