Главный нарколог РТ: Закон о продаже алкоголя с 21 года сможет сберечь здоровье молодого поколения

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Запрет на продажу алкоголя до 21 года приведет к более позднему знакомству людей с алкоголем и поможет сберечь здоровье молодого поколения, заявила главный нарколог Татарстана Резеда Хаева корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Закон о продаже алкоголя с 21 года — это хороший инструмент в области сохранения здоровья на многие поколения России. Мне кажется, что этот документ действительно сможет сберечь здоровье молодого поколения. Я, как врач, работающий в области наркологии 30 лет, могу сказать, что, к сожалению, хронический алкоголизм особенно опасен в молодом возрасте», — сказала Резеда Хаева.

Главный нарколог Татарстана рассказала, что чем раньше начинают употреблять спиртное, тем хуже могут быть последствия. По ее словам, есть молодые люди, которые в 21 и в 22 года имеют диагноз алкоголизм и проходят лечение.

Резеда Хаева отметила, что алкоголизм у несовершеннолетних протекает иначе, чем у взрослых и имеет ряд характерных особенностей: быстрое привыкание к спиртному, злокачественное течение заболевания, быстрое наступление запоев. Если у взрослых хронический алкоголизм формируется в течение 5 — 10 лет, то у молодых и несовершеннолетних людей он формируется в 2-3 раза быстрее. Это обусловлено анатомо-физиологическими условиями организма, поскольку не сформирована центральная нервная система. ЦНС не может противостоять разрушительному воздействию спиртного, и очень быстро развиваются необратимые последствия.

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