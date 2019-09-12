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Татар-информ

12 сентября 2019, 15:20

Экономика и финансы

Сергей Жаров назначен генеральным директором ВТБ Капитал Форекс

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Экономика и финансы

Сергей Жаров назначен генеральным директором ВТБ Капитал Форекс

Занимавший ранее эту должность Александр Сокологорский продолжит работу в брокерском подразделении головного банка группы ВТБ.

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Генеральным директором ООО ВТБ Форекс назначен Сергей Жаров. Соответствующее решение было принято решением наблюдательного совета компании. Занимавший ранее эту должность Александр Сокологорский продолжит работу в брокерском подразделении головного банка группы ВТБ.

Сергей Жаров родился в 1975 г. в городе Ленинград. С отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит». Более 20 лет работает в финансовой сфере: прошел путь от трейдера до топ-менеджера. Работал в таких организациях, как Инкомбанк, КБ Российский кредит, Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ), Группа «Илим», КИТ Финанс. За время трудовой деятельности входил в состав совета директоров биржи РТС и биржевого совета СПВБ, принимал участие в работе комитетов Московской биржи.

В должности генерального директора ВТБ Капитал Форекс будет отвечать за дальнейшее развитие компании. Перед ним поставлены задачи сохранить и усилить лидерские позиции ВТБ на рынке форекс в России. Для этого он должен обеспечить качественный рост бизнеса компании, усовершенствование продуктов и сервисов в соответствии со стратегией ВТБ, повышение лояльности клиентов.

Возглавлявший ВТБ Капитал Форекс Александр Сокологорский переходит на работу в брокерское подразделение головного банка группы ВТБ, где займется реализацией новых проектов в рамках розничного инвестиционного обслуживания клиентов.

«Мы рады приветствовать Сергея Жарова в нашей команде и надеемся на укрепление лидерской позиции ВТБ Капитал Форекс под его руководством. Наша задача - создать лучший на рынке провайдер инвестиционных решений, предлагающий полный спектр продуктов и сервисов для клиентов. Согласно новой стратегии ВТБ активно развивает цифровые каналы, и наши лучшие практики обязательно будут использованы новой командой для существенного увеличения доли рынка», - прокомментировал Владимир Потапов, председатель наблюдательного совета ВТБ Капитал Форекс, исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, руководитель департамента брокерского обслуживания, старший вице-президент банка ВТБ.
 

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