(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). В Казани после масштабной реконструкции открылся бассейн «Оргсинтез». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Обновления включают полную замену потолочных и стеновых покрытий в большой чаше бассейна, новую современную систему освещения, обновленную систему вентиляции, осушения и кондиционирования воздуха, а также систему фильтрации малых ванн. Также для безопасности посетителей установили новые аварийные системы и системы связи.

Сейчас в бассейне тренируется ватерпольный клуб «Синтез», проходят занятия абонементских групп, спортивной школы плавания «Дельта», секции подводного плавания и спортивно-оздоровительных групп. Стоимость занятий, за исключением подводного направления, сохраняется на уровне предшествующего плавательного сезона.

Объект работает в привычном режиме. Расписание работы малых и больших чаш бассейна можно узнать по телефонам: (843) 562-52-40, 562-52-71.



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