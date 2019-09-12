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Татар-информ

12 сентября 2019, 15:30

Общество

ВКонтакте запустила приложение для знакомств с видеозвонками

Общество

ВКонтакте запустила приложение для знакомств с видеозвонками

Приложение Lovina доступно в App Store и Google Play.

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). ВКонтакте запустила приложение для знакомств Lovina, в котором можно знакомиться с помощью видеозвонков и видеоисторий, сообщает пресс-служба ВКонтакте.

«Чтобы начать знакомиться в Lovina, достаточно войти через ВКонтакте или по номеру телефона. Сразу после регистрации алгоритмы предложат подходящих собеседников», — говорится в сообщении.

Познакомиться в приложении можно с помощью карусели видеозвонков. Здесь предстоит общаться по видео со случайными собеседниками, и каждый звонок ограничен по времени.

Также можно оценивать анкеты пользователей свайпами влево или вправо. Если симпатия будет взаимна, появится чат, который исчезнет, если за 48 часов никто из собеседников не решится на видеоисторию или видеозвонок.

Приложение Lovina платное, доступно в App Store и Google Play.

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