Гузель Яхина: Чулпан Хаматова в роли Зулейхи — самая главная моя радость

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Актриса Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль в экранизации романа «Зулейха открывает глаза», была единственной, кого автор произведения Гузель Яхина хотела видеть в качестве Зулейхи. Об этом писательница рассказала на творческой встрече в рамках «Аксенов-феста».

«Актерский состав блестящий. Самая главная моя радость — это Чулпан Хаматова в роли Зулейхи. Так получилось, что история писалась изначально как сценарий, представления мои об актерском составе уже были до того, как текст родился. В главной роли я представляла именно Чулпан», — рассказала Гузель Яхина.

Она также отметила, что Чулпан Хаматова также выросла в Казани и даже училась в одной школе с российской писательницей.

«Мой муж, когда узнал, что Чулпан Хаматова сыграет Зулейху, сказал, что она прекрасная актриса, но стереть из глаз высшее образование невозможно, и крестьянку она не сыграет», — поделилась Яхина, добавив, что посмотрев первую серию, супруг изменил свое мнение.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, по мнению Яхиной, экранизация романа «Зулейха открывает глаза» больше похожа на полнометражный фильм. Мини-сериал, который покажет канал «Россия», будет состоять из 8 серий по 52 минуты каждая. Точная дата выхода пока неизвестна.

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