(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). В Казани к концу сентября завершатся съемки фильма о 16-летнем подростке «Я приду», которые проходили в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта РТ.
«Съемки фильма „Я приду“ начались в Татарстане 4 сентября. Планируется, что будет 18 съемочных дней», — говорится в сообщении.
Фильм рассказывает о 16-летнем подростке, сбежавшем из спецшколы, чтобы увидеться с своей тяжелобольной бабушкой, которая два месяца не отвечает на письма. Кино будет семейным и полным приключений, отмечает режиссер Булат Сабитов.
Создатели картины планируют выпустить ее в российский прокат к осени 2020 года. Продолжительность фильма составит 90-95 минут.
Работа над «Я приду» стала возможна благодаря гранту Министерства культуры РТ в размере 2 млн рублей.