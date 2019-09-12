(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). В Казани к концу сентября завершатся съемки фильма о 16-летнем подростке «Я приду», которые проходили в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

«Съемки фильма „Я приду“ начались в Татарстане 4 сентября. Планируется, что будет 18 съемочных дней», — говорится в сообщении.

Фильм рассказывает о 16-летнем подростке, сбежавшем из спецшколы, чтобы увидеться с своей тяжелобольной бабушкой, которая два месяца не отвечает на письма. Кино будет семейным и полным приключений, отмечает режиссер Булат Сабитов.

Создатели картины планируют выпустить ее в российский прокат к осени 2020 года. Продолжительность фильма составит 90-95 минут.

Работа над «Я приду» стала возможна благодаря гранту Министерства культуры РТ в размере 2 млн рублей.





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