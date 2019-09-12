Активисты из Набережных Челнов отправятся в экологический сплав по реке Степной Зай

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). 13 сентября из Заинского района стартует экологический сплав по реке Степной Зай. Участники пройдут около 16 километров на катамаранах и остановятся в наиболее загрязненных местах, чтобы очистить реку от мусора. Экологический сплав начнется в деревне Светлое Озеро Заинского района и завершится 15 сентября в Заинске. Об этом сообщает пресс-служба Русского географического общества.



Все выходные активисты проведут на сплаве, чтобы очистить берега Степного Зая от мусора – во время остановок участники проведут экоакции.



В сплаве примут участие 24 человека – активисты Русского географического общества, студенты и выпускники Набережночелнинского педагогического университета. Молодые люди и девушки отправятся на сплав под руководством доцента кафедры географии и методики ее преподавания НГПУ Татьяны Гайфутдиновой.



В прошлом году педагог уже руководила экологическим сплавом по реке Ик, тогда с берегов за три дня удалось собрать около 15 мешков мусора.



Организаторы сплава – экологическое ведомство и РГО РТ – обеспечат участников сплава инвентарем для уборки и питанием.



Экосплав отличается от обычного формата, так как предполагает сбор мусора из труднодоступных зон. В ходе предыдущих сплавов участники собирали до ста килограммов мусора, большая часть которого – пластиковые бутылки, пакеты и упаковки от продуктов.

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