(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Житель Набережных Челнов украл из магазина 13 палок колбасы, сообщили «Челнинские известия».

«Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине на проспекте Мусы Джалиля, благодаря чему очень быстро вышли на след преступника. Им оказался 33-летний житель поселка ГЭС», — пишет издание.

Мужчину задержали, однако к тому времени он успел сбыть похищенное. Как выяснилось, он уже имел судимости за мошенничество и кражи.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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