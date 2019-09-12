В «Штабе татар» Москвы провели торжественное мероприятие в честь начала нового сезона работы штаба

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). В «Штабе татар» города Москвы провели торжественное мероприятие в честь начала нового сезона работы штаба. Об этом сообщает пресс-служба «Штаба татар Москвы».

Мероприятие посетили более ста гостей, среди них аксакалы, ветераны татарского движения, председатели и активисты татарских организаций, студенты.

Ведущая вечера координатор «Штаба татар» Гульнара Яруллина анонсировала, что в новом сезоне участников движения ждут конференции, семинары, тренинги, вечера, встречи с учёными, писателями и актёрами. Для молодежи организуют многочисленные концерты, фестивали, конкурсы, направленные в свою очередь на сохранение и развитие татарского языка и культуры.

К молодежи обратился лидер «Штаба татар» Рустэм Ямалеев, говоря, что сегодня на молодых татарах Москвы лежит большая ответственность: «Хотелось бы, чтобы они строили достойную жизнь и на своем примере знакомили другие народы с духовными ценностями, традициями, обычаями и культурой татар».

Также на мероприятии со своей напутственной речью выступил аксакал, академик Мунавир Закиров. Он призвал татар активно принимать участие на выборах Главы Башкортостана и Парламента Татарстана.

Кульминацией вечера стало выступление кантри-фольк группы «Акбузат» (AkbuzAt). В репертуаре группы татарские народные песни и классические произведения татарских композиторов.



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