О сироте из Татарстана Зое Кукушкиной, ставшей моделью, сняли кино

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Режиссер Михаил Комлев экранизировал невероятную историю сироты из татарстанского города Заинска Зои Кукушкиной, которая благодаря Интернету обрела семью и стала моделью. Об этом сообщается на личной странице девочки в Instagram.



Премьера фильма «Интернет для всех» состоится 19 сентября в Большом зале Дома кино в Москве. Лента посвящена 25-летию национального домена «.RU» и рассказывает в 11 новеллах о людях, которым Интернет дал путевку в жизнь. Помимо истории Зои зритель увидит невероятные истории «Бурановских бабушек», покоривших «Евровидение»; Натальи Городиской, воспитывающей 14 детей, 12 из которых приемные; 84-летней Валентины Ивановны из Находки, которая шагает в ногу со временем; Валерии Адлейбы – победительницы проекта «Ты супер!» и многих других.



Как признается режиссер, больше всего его тронула история Зои Кукушкиной. Ранее ИА «Татар-информ» рассказывало, что маленькая девочка жила в приюте и не думала, что вскоре ее судьба круто изменится. Пару лет назад знаток телеклуба «Что? Где? Когда?» Никита Старун узнал о сироте и помог ей записать видеоанкету, которая была размещена на сайте ChangeOneLife – «Измени одну жизнь». Благодаря этому у Зои появились новые родители, она получила фамилию Кукушкина.



На необычную внешность девочки обратил внимание московский фотограф, который случайно увидел Зою и ее маму в «Детском мире». Алексей Васильев пригласил Зою и ее маму Татьяну на фотосъемку.

Снимки быстро распространились по всему миру и девочка стала лицом компании Junona Fashion House. Сейчас 8-летняя девочка сама создает эскизы модной одежды, участвует в показах, различных рекламных фотосессиях, а также помогает детям из детских домов найти семью.



«Зоя, ты навсегда в моем сердце! Спасибо за гостеприимство всей твоей дружной семье! Спасибо, что ты есть! Крепко обнимаю и храню все наши секреты», – написал режиссер на страничке у Зои Кукушкиной.

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