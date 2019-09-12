Авиамодель чемпиона России потерпела крушение во время показательного выступления на первенстве ПФО

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Во время показательного выступления на открытии первенства Приволжского федерального округа по авиамодельному спорту чемпион России в классе радиоуправляемых самолетов Дмитрий Ильин разбил свое сооружение.

«Конструкция недоработана. Ремонт не займет много времени — я просто заеду в мастерскую и возьму новый самолет. Какие-то куски все же возьму от разбившейся модели. Не хотелось бы называть стоимость полностью собранного самолета, но эта сумма в разы больше 100 тыс. рублей. Тем не менее я взял с собой шесть или семь самолетов. Они предназначены для разных типов полета. Основной — разбился. Еще есть ночной, два, на которых я планирую участвовать завтра, и несколько самолетов по мелочи», — прокомментировал падение Ильин.

Также он оценил проведение соревнования: «В целом, доволен организацией турнира в Татарстане. Есть еще над чем поработать, но это мелочи. Я поделился своим мнением на этот счет с организаторами, в остальном же все супер. Еще рано говорить про сам турнир, но пока впечатления самые приятные».

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