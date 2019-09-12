В школьных предметах увеличат количество тем по безопасности дорожного движения

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Минпросвещения и МВД России намерены увеличить количество тем по безопасности дорожного движения в школьных предметах «Окружающий мир» и «Основы безопасности жизнедеятельности», сообщает Минобрнауки РТ.

«Ведомства внесут изменения и дополнения в федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) и примерные основные образовательные программы. Они также обдумают возможность введения дополнительного модуля “Автодело” в рамках предмета “Технология”», – говорится в сообщении министерства.

Планируется также рассмотреть возможность введения в педагогических вузах модуля по безопасности дорожного движения для педагогов, которые преподают предметы «Окружающий мир», «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Технология».

Кроме того, ведомства продумают, в какой форме проводить итоговый контроль в школе по знанию правил безопасности дорожного движения.

Решение об увеличении тем по БДД в учебных предметах было принято после заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

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