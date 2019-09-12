Замминистра спорта РТ: В Татарстане одна из самых передовых трасс для авиамодельного спорта в России

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). В Верхнеуслонском районе Татарстана находится одна из самых передовых трасс для авиамодельного спорта в России. Об этом на старте первенства ПФО по авиамодельному спорту ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра спорта РТ Айрат Ахмеров.

«В селе Каинки построена необходимая трасса, которая является единственной в Татарстане. Также она является одной из самых передовых в России. Мы будем совершенствовать этот центр для того, чтобы принять чемпионат России, а после и мира», — заявил замминистра.

Также Ахмеров отметил подробности проведения турнира: «Впервые мы в таком крупном формате принимаем первенство Приволжского федерального округа. Здесь представлены четыре класса моделей, но хотелось бы отметить, что в турнире принимает рекордное количество участников — около 60. Из них 20 татарстанцев, будем болеть за них, и надеюсь, они достойно представят республику».

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